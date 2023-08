La science de la céramique - Matériaux, cuissons et technolo. Matériaux, cuissons et technologie

Activité en pleine expansion, la céramique n'est pas seulement un art et un artisanat, c'est aussi une véritable science, qui demande de maîtriser des connaissances techniques bien particulières. Artiste et enseignante, Brune Somogyi offre à son lecteur un panorama complet de ce qu'il est nécessaire de comprendre pour créer avec l'argile et les émaux. Réussissant le pari de rendre accessibles des données scientifiques précises, son ouvrage accompagne les céramistes pas à pas dans la conception et la réalisation de leurs pièces. Richement illustrée de schémas didactiques et de photographies inspirantes, La science de la céramique aborde avec rigueur et passion les points suivants : types de terres modes de façonnage diversité des fours atmosphères et étapes de cuisson émaux, glaçures et couvertes sécurité dans l'atelier toxicité des produits questions environnementales