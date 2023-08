Femmes d'Etat

De la supériorité des femmes dans l'exercice du pouvoir. En raison de la loi salique, les femmes ont été écartées du trône sous l'Ancien-régime avant que la privation du suffrage universel ne les marginalise de la Révolution à la Libération. Mais la France n'est pas le monde et des dirigeantes d'exception n'ont cessé d'enrichir le riche livre d'heures de notre histoire de l'Antiquité à nos jours. Sous la direction d'Anne Fulda, historiens et journalistes racontent leurs vies exceptionnelles en s'attachant non seulement à dresser leurs portraits politiques et intimes mais aussi et surtout à ausculter pour la première fois leur façon d'exercer le pouvoir au quotidien et dans la gestion des grandes crises qu'elles ont su souvent gérer d'une main de maître.