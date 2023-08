Marius Granet et le trésor du palais comtal

Sous le soleil ardent de Provence à la recherche du trésor caché par les Templiers. En 1308, Charles le Boiteux, comte de Provence, fait arrêter le maître du Temple d'Aix dans l'espoir de s'emparer du trésor caché dans la commanderie de la ville. Mais il ne retrouvera jamais les archives ni le trésor des templiers. 1784 : alors que l'on démolit le Palais Comtal de la ville d'Aix, le jeune Marius Granet et son ami Forbin découvrent dans les ruines romaines un secret redoutable. Quelques semaines plus tard, le marquis d'Entrecasteaux égorge son épouse, Angélique de Castellane. Pour quelles sombres raisons ? S'ensuivent d'autres disparitions et meurtres chez les puissants de la ville. Et bientôt la tourmente révolutionnaire sème la violence sous le ciel ardent d'Aix. Marius Granet parviendra-t-il à aider Portalis, l'avocat à qui Bonaparte a confié l'enquête ? Le trésor des templiers, qui a fait couler tant de sang, existe-t-il vraiment ?