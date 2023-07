Kuma Kuma Kuma Bear Tome 7

Le Repos de l'Ours va ouvrir ! Et je vais gravir une montagne enneigée ! Yuna a été propulsée dans un autre monde vêtit d'un costume d'ours surpuissant et s'est établie à Crimonia, où elle a ouvert un commerce où des boulangères et des orphelins pourront travailler. C'est pourquoi elle décide de franchir une montagne pour se procurer de nouveaux ingrédients, et y sauver deux personnes sur son passage.