Une épopée galactique

Un même personnage, Toum Artaek, traverse la Galaxie dans six différentes histoires dont il est l'acteur principal. Sans qu'il en prenne conscience, il passe successivement d'une planète à une autre, étant à chaque fois une entité foncièrement différente de la précédente. Sauf qu'il est encore et toujours Toum Artaek. Comme si l'esprit ne connaissait pas la mort et que la fin quelque part était un renouveau ailleurs, sous un aspect étrangement dissemblable.