Dictionnaire amoureux de Shakespeare

D'Abécédaire à Zigzag(s), de Verdi à Hamlet, en passant par Freud, Laurence Olivier, Sorcières ou Will, ce libre vagabondage nous fait partager l'amour de François Laroque pour Shakespeare dont l'oeuvre n'a pas pris une ride. " Génie de la poésie et du théâtre, Shakespeare s'est bâti un monument pour l'éternité. Son succès, qui ne se dément pas depuis plus de quatre siècles et qui est aujourd'hui aux dimensions du monde, trouve sa source dans une passion de la scène qui nous entraîne au coeur des désordres et du fracas du monde. Avec lui, nous gravissons jusqu'au vertige le grand escalier de l'Histoire en passant de l'héroïque au pathétique, du rire à l'horreur, du sublime au grotesque sans que ce théâtre, de nature essentiellement populaire, observe de règles particulières ou de conventions préétablies. "