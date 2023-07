Ainsi meurent les femmes ...

Renée, Lisa, Maria... Ces femmes sont les âmes vibrantes de ce recueil de nouvelles, chacune avec un prénom et une histoire d'une beauté saisissante, parfois douloureuse, parfois tragique. Ces vies résonnent de manière unique dans le coeur et l'imaginaire des hommes et des femmes. Elles prennent la parole, et leurs voix, fortes et courageuses, résonnent. Ces personnages touchants revendiquent avec détermination leur liberté et leur dignité. Laissez-vous emporter par l'ouragan de profonds sentiments, de situations tragiques, mystérieuses et parfois même surréalistes. Dans ce tourbillon narratif, l'amour danse dangereusement avec la Mort, la Peur et le Courage. Plongez dans ce recueil, et laissez ces femmes vous conter leur histoire...