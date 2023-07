Plongez dans l'histoire captivante d'Aya, une jeune femme qui décide de briser la monotonie de sa vie en quête de bonheur et d'épanouissement. Avec l'aide de sa thérapeute et un coup de pouce du destin, sa vie va virer à 180 degrés. Découvrez Aya dans sa quête de réponses et de bien-être, et laissez-vous emporter par ses expériences fascinantes à travers ses yeux. Vous ne pourrez résister à l'appel de cette histoire improbable mais inspirante !