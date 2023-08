Un hommage vibrant à la muse de Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco. - Rentrée littéraire 2023 - " Son chef-d'oeuvre sera essentiellement mystique puisque Juliette Gréco perçoit toute chose sous l'angle de l'amour et de la liberté. Et, bien loin de toutes les gloses psychanalytiques et de simples auto-projections affectives, son éclat fascinant de femme - qui est plus qu'une femme (et qu'un homme donc) -, frange et longs cheveux noirs sur les épaules, toute de noir vêtue, n'est qu'une des infinies manifestations du divin ou, autrement dit, l'un des fourmillants réceptacles de l'absolu. " Dans cet hommage flamboyant rendu à la muse de Saint-Germain-des-Prés, l'esprit et la spiritualité croisent le fer au fil d'une méditation poétique et littéraire.