La sorcière Nokwell Tome 3 : Foudre

La bataille est terminée. La guerre ne fait que commencer. Après la mort de leurs premiers ennemis, Aliénor et ses amis ne peuvent guère se reposer sur leur victoire. Un énième et dernier combat les attend. Et pas des moindres. L'union fait la force. La jeune femme le sait. Et qui de mieux que des sorciers pour leur prêter main forte ? Ils n'ont pas le choix. Ils doivent rallier à eux ceux qui convoitent la liberté. La terreur infligée par la Confrérie doit cesser. Et Aliénor est prête à y laisser sa vie pour délivrer les siens de l'oppression des mages suprêmes. Sa détermination est de taille, et ce, même quand ses deux coéquipiers prennent un malin plaisir à la tourmenter.