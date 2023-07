Arcadia Bell Tome 4 : Convoquer la nuit

La vie d'Arcadia Bell est simple : des pouvoirs magiques contre nature, une tendance à frôler la mort un peu trop souvent et une mère meurtrière, un brin autoritaire, mais surtout déterminée à prendre définitivement possession du corps de sa fille. Bon, pas si simple, finalement... Pour espérer survivre, Cady doit découvrir quel sort maléfique ses parents ont jeté lors de sa conception... et comment l'inverser. Le temps presse ! Alors qu'elle et Lon, son compagnon démon, se lancent dans un dangereux voyage à travers son passé magique, Jupe, le fils adolescent de Lon, mène sa propre enquête. Sont-ils vraiment prêts à affronter la vérité ? Cady est une enfant de la lune, une mage et une fugitive. Mais elle est sur le point de découvrir qu'elle est bien plus que ça... Des révélations fracassantes vous attendent dans ce dernier tome !