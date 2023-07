Tryna Jones Tome 3 : Marques angéliques

C'est la merde ! Je viens d'apprendre que je ne suis pas humaine. Ca fait un choc, hein ? Encore plus quand c'est votre petit ami, qui est aussi un ange déchu, qui vous l'annonce... Mais je suis quoi, alors ? Une médium-exorciste, elle-même possédée, ça fait pas un peu hypocrite ? Evidemment, plus question d'entrer dans l'Ordre en sachant ça. Comment dois-je me comporter avec Mamie ? Est-ce que je risque de précipiter l'Apocalypse qui nous guette ? Pourquoi est-ce que je n'ai aucune idée ni de ma nature ni de ma mission sur Terre ? Bref, je suis paumée. Je pourrais bien tenter de me raccrocher à mes amis, Jasmine et Alex, mais de leur côté, on oscille entre l'explosion nucléaire et la tragédie grecque. En conclusion, il n'y a qu'un truc qui reste égal à lui-même dans ma vie : le boulot. Ca tombe bien, ma nouvelle mission va me dépayser ! Direction la Suisse. Il paraît que des entités sèment la zizanie dans un pensionnat perdu en pleine montagne. On parle même de rituels démoniaques. Chouette ! Enfin, en espérant que mes emmerdes ne me suivent pas là-bas... Avertissement : dans cet urban fantasy entre humour, passion, magie et dangers, retrouvez une héroïne badass qui n'a pas froid aux yeux, des fantômes, des démons et des anges prêts à tout pour arriver à leurs fins.