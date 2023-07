London Hayes Tome 2 : Menacée

J'ai bossé pour les vampires royaux, et j'ai survécu. Mieux encore : personne n'a percé mon secret à jour. Maintenant, je peux retourner à ma vie de chevalier, non ? Et surtout, oublier Callan, le démon de la maison Duncan, un prince vampire un peu trop sexy à mon goût. Raté ! Des loups-garous pètent les plombs sans raison apparente. Face à cette nouvelle menace, la meute locale m'engage pour découvrir de quoi il s'agit. Et devinez quoi, Callan, le prince vampire que je cherche à éviter à tout prix, décide de s'en mêler pour garder un oeil sur la meute de loups-garous la plus puissante de la ville. Génial... Nous voilà embarqués dans une enquête complexe. Et dangereuse. Et ce que nous découvrons change tout... En gros, c'est la merde ! Avertissement : cet Urban Fantasy qui déchire parle d'une héroïne badass qui ferait mieux de se taire, d'un vampire sexy qui remet tout en question, de Familles à fuir, de magie, et d'une hache. Bienvenue à Londres !