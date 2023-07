Dina Demille Tome 3 : Une visite inattendue

Pour sauver sa famille et ses invités, Dina est prête à tout. Si Dina Demille dirige le bed and breakfast le plus agréable de Red Deer, au Texas, elle accueille surtout un type de clients très particulier... du genre de ceux auxquels personne sur terre n'est censé croire, comme une ancienne despote intergalactique dont la tête a été mise à prix, le maréchal d'une puissante Maison de vampires, ou encore un loup-garou immigré et super sexy... Donc, gardez vos distances, malheureux, ou vous pourriez finir en pâtée pour chien ! L'existence somme toute "normale" de Dina est toutefois sur le point de basculer dans le chaos. D'abord, elle doit secourir sa grande soeur, Maud, exilée avec sa famille sur une planète qui fonctionne comme la colonie pénitentiaire la plus anarchique depuis celle de Botany Bay. Ensuite, accepter de recevoir un pensionnaire en voie d'extinction pour l'aider à sauver sa civilisation pourrait bien anéantir tout ce à quoi tient Dina. Alors, quand Gertrude Hunt est assiégée par un clan d'assassins, pour assurer la sécurité de ses clients et retrouver ses parents disparus, Dina est prête à risquer jusqu'à sa vie... mais Sean pourrait bien ne pas voir les choses du même oeil ! #Loup-garou #Magie #Humour #MondesParallèles #Romance