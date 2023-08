Comme une famille - La saga des Diangello

Le monde peut nous changer mais on peut toujours changer le monde... 50 années dans l'Histoire du monde, 50 années dans la vie d'une famille ; ses rencontres, ses coups de foudre, ses ruptures, ses réconciliations, marqués par les événements qui ont façonné la société d'aujourd'hui et leurs adolescences. Des premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969 à l'incendie de la centrale de Tchernobyl en 1986, de la finale de la coupe du monde de football en 1998 aux attentats du Bataclan en 2015, de l'élection de Barack Obama à la crise du Covid, de la mort de leur mère au mariage de leur frère. Une chronique familiale remplie d'amour et d'espoir, racontée par les membres de la famille captés au moment de leur adolescence. Un roman poignant pour les ados.