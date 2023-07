Abritant une civilisation matriarcale considérablement avancée en matière de conquête spatiale et de recherche technologique, la planète Ziar a imposé sa suprématie au sein de l’Alliance Planétaire depuis la découverte d’un carburant spatial révolutionnaire, la Tonite, par la prestigieuse entreprise de Naphalia Tarkival. Puissante et flamboyante matriarche, elle régente les siens d’une main de maître, rêvant pour ses descendants d’une brillante carrière dans l’entreprise familiale. Loin des ambitions de sa grand-mère, le jeune Téka Tarkival, passionné et idéaliste, entend profiter pleinement de sa vie de jeune Ziarien, aux côtés de ses amis, Mazia et Félicien. Partageant avec eux le rêve de devenir un jour le plus grand glisseur sur nuages de tous les temps, il est malheureusement jugulé par l’obéissance absolue qu’il doit à sa grand-mère Naphalia. Mais, lorsqu’un carburant, plus puissant encore que la Tonite de l’Entreprise Tarkival, est découvert par une planète concurrente de Ziar, la domination du matriarcat Ziarien au sein de l’Alliance Planétaire se voit alors brusquement menacée. La vie de la riche et prospère famille Tarkival bascule alors dans un brutal bouleversement dont les conséquences, aussi violentes qu’imprévisibles, impacteront tous ses membres. Indépendant du roman "2166 : Le Monde des Acmeïdes" mais toutefois lié à lui dans un même espace-temps au coeur de notre Univers, "Planète Ziar" est un récit teinté des thèmes chers à l’autrice où se mêlent aventure, famille, amitié, langage, Univers et vie ailleurs. Bienvenue dans la saga des "Récits Cosmiques".