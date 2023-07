Frog Prog. Musiques progressives en français

A la fin des années 60 et durant une partie des années 70, les musiques progressives ont occupé le devant de la scène internationale, notamment grâce à des groupes comme ceux du "Big Six" : Emerson, Lake and Palmer ; Genesis ; Jethro Tull ; King Crimson ; Pink Floyd et Yes. D'expression majoritairement anglophone, cette forme particulière de musique n'en a pas moins vu naître des développements linguistiques singuliers capables de dépasser les frontières musicales, politiques et sociétales. Ainsi, la francophonie a vu fleurir des artistes portant des messages poétiques et idéologiques variés des deux côtés de l'océan Atlantique. Souvent sans se connaître ni se croiser, ces cousins francophones ont développé une exception musicale qui perdure quelques cinquante années plus tard. Ainsi les Ange, Harmonium, Atoll, Maneige, Mona Lisa, Morse Code, Triangle, Pollen et autres ont-ils marqué l'histoire musicale de leurs pays respectifs, et parfois au-delà, tout en enfantant des générations spontanées marquées de leur influence, en France comme au Québec ou ailleurs. C'est cette particularité qui est l'objet du présent ouvrage car les musiques progressives en français ont réussi à marquer leur existence d'oeuvres dont l'intérêt n'a eu d'égal que le manque d'attention voire le rejet formulés par le public et les médias des pays où elles sont nées. Pris dans des rêves particuliers, les artistes francophones, ardents défenseurs de leur langue maternelle, ont également engendré des formes musicales uniques dont il était opportun d'identifier de nombreux aspects. Sans souci d'exhaustivité, l'auteur tente un éclairage inédit sur les passeurs de langue et d'espérance que furent, sont et seront sans doute encore demain ces "bergers d'un septième ciel"