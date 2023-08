Les paradoxes de M. Pond

Première parution : L'Age d'Homme, 1985 Traduction revue et corrigée Qu'y a-t-il de commun entre une course infernale le long d'une digue aux flancs escarpés, un gorille assassin, dix tasses de café prétendument empoisonnées, un tisonnier brandi avec une violence rare et quelques autres faits encore, tant inquiétants qu'épouvantables ? Sir Hubert Wotton, distingué diplomate, et le capitaine Gahagan, joli coeur irlandais, vous le certifieront : c'est l'étonnante puissance de discernement de M. Pond. Certes M. Pond ne paie pas de mine avec sa petite taille, sa barbe désuète et sa face de hibou. Quant à sa courtoisie protocolaire, elle ferait de l'honorable fonctionnaire un compagnon parfaitement soporifique, si notre phénomène ne disposait de l'un des esprits les plus perspicaces qui soient. Car derrière les apparents paradoxes de cet individu tout de modestie, de discrétion mais aussi d'humour, se cache un champion de l'intrigue que n'effraient ni les crimes crapuleux ni les solutions les plus audacieuses. Dans un climat étouffant de mystère et de tension, ce ne sont pas moins de huit énigmes que va résoudre notre champion du sens commun.