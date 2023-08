Mexique, années 1950. Au coeur des montagnes brumeuses de la région de Oaxaca, la chamane María Sabina se livre à d'étranges incantations, mêlées de transes et de chants. Elle a recours dans ses rituels aux psilocybes, de puissants champignons hallucinogènes, qu'elle appelle ses "petites choses". Mus par une insatiable curiosité, Gordon et Valentina Wasson, d'étonnants scientifiques autodidactes, partent depuis New York en quête du dernier psychotrope encore inconnu de l'Occident. Le récit de leur découverte et de leurs expériences sous l'effet de cette substance va bientôt faire vibrer la planète, de la CIA au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, de la contre-culture psychédélique aux laboratoires Sandoz. Et faire basculer à tout jamais l'univers de María Sabina.