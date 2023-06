Louis XI, vers un monde nouveau

Pour la première fois en BD, la vie du roi Louis XI, longtemps méconnu et caricaturé. De son enfance où il connut Jeanne d'Arc à ses manoeuvres diplomatiques pour agrandir et unifier le royaume, le lecteur suit le prince dans son fief du Dauphiné et lors de ses luttes contre le roi son père et les grands seigneurs du royaume. " L'universelle aragne " de la légende noire apparaît ici comme un souverain habile et ambitieux qui tranche avec son époque et détonne par sa politique et sa personnalité.