Rokudo Tosoki, le Tournoi des six royaumes Tome 4

En se retrouve finalement face à Miroku. Ce mentor qui a accepté de l'entraîner des mois durant a réussi à faire évoluer En en véritable combattant et en réel opposant à son pouvoir. Si les deux hommes se vouent un réel respect, le duel qui va les opposer ne tolère qu'un seul vainqueur. Chacun va déployer ses meilleurs atouts et révéler les arcanes les plus secrets de ses pouvoir dans un affrontement sans pitié. Qui en ressortira vainqueur et pourra ainsi devenir l'ultime combattant, le roi du tournoi des six royaumes ?