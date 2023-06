"L'Affaire Myosotis scrute les dessous peu reluisants du conflit israélo-palestinien". LE TEMPS Paul Carpentier, ancien journaliste, s'est récemment installé près de Jérusalem avec sa femme Rachel et leur fils David. Un ami à lui, diplomate, est retrouvé assassiné à Gaza. En enquêtant sur ce meurtre, Paul réveille les fantômes d'une vieille opération militaire israélienne. Tandis qu'il tente de connaître la vérité et d'échapper à la traque dont il est la cible, Paul doit aussi faire face à l'implosion de sa famille, déchirée par des divergences politiques, religieuses et morales. Luc Chartrand est un journaliste québécois travaillant pour L'actualité et Radio-Canada. Primé à de multiples reprises, il a signé de nombreux grands reportages sur les zones de conflits au Moyen-Orient.