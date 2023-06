L'imposture de la Zététique . Réponse à Thomas Durand

Dans cet essai percutant, l'approche pseudo-scientifique de la zététique, qui prétend explorer les phénomènes paranormaux et les pseudo-sciences, est définitivement réfutée. Matthieu Lavagna, philosophe et théologien, démontre comment la zététique constitue une véritable imposture intellectuelle qui se base sur des méthodes trompeuses pour discréditer les recherches sérieuses et raisonnements bien fondés rendant la foi chrétienne crédible. En prenant pour exemple concret les sophismes d'un auteur comme Thomas Durand, Matthieu Lavagna met en lumière les conséquences négatives de cette imposture notamment pour la confiance en la science en général. Et de rappeler que la foi chrétienne n'est pas ennemie de la raison, bien au contraire. AUTEUR Matthieu Lavagna est notamment l'auteur de Soyez rationnels, devenez catholique (ed. Marie de Nazareth).