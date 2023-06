Nouvelle histoire de l'artillerie française. Du Moyen Âge à nos jours

Décisive sur le champ de bataille, l'artillerie n'en demeure pas moins une des grandes oubliées de l'histoire militaire. Ce paradoxe est, dans notre pays, d'autant plus étonnant que les canons français ont souvent été les plus innovants et qu'ils ont permis à la France de remporter nombre de ses victoires. Alors que le " Caesar " est considéré comme un des meilleurs canons du monde, qu'il fait la preuve de son efficacité en Ukraine, il nous a semblé essentiel de raconter cette histoire des canons français. En cinq siècles, l'artillerie va bouleverser la manière de faire la guerre : chaque évolution technique a des conséquences déterminantes sur le champ de bataille et ses effets sont immédiatement perceptibles au combat. Des frères Bureau au canon de 75, du système Gribeauval au Caesar, cette nouvelle histoire de l'artillerie française invite le lecteur à un formidable voyage au coeur de cette " arme savante ".