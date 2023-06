Meurtres et Châtiment. Gaia enquête au vert #1

Lorsque l'excentrique grand-mère de Gaia lui propose de s'installer à Sainte-Marie-des Collines pour reprendre la gérance de la librairie familiale, elle n'hésite pas. Au revoir grisaille et frénésie londoniennes, bonjour soleil et sérénité du sud de la France. Gaia traverse donc la Manche, croyant voguer vers le Paradis. Le Paradis ? Pas vraiment... Elle qui se plaignait de sa vie trop monotone, se retrouve mêlée, sans comprendre pourquoi, à une série de morts suspectes. Un de ses amis d'enfance, devenu agriculteur, est tué lors d'un soi-disant accident de chasse. Gaia doit s'improviser enquêtrice et fait des rencontres pour le moins inattendues ! Elle rêvait d'une petite vie tranquille, la voilà au beau milieu de l'Enfer ! Embarquez aux côtés d'une héroïne attachante dans ce cozy mystery plein d'humour !