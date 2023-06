Gynécologie médicale. Une histoire de luttes

Ce livre a pour objet de décrire le contexte dans lequel cette spécialité s'est affirmée et maintenue envers et contre tout en France. La gynécologie médicale actuelle a pris naissance à la fin du 19e et surtout au 20e siècle, dans le contexte des luttes néomalthusiennes et de l'eugénisme, inaugurant les combats ultérieurs pour la légalisation de la contraception et de l'avortement. Elle est le fait d'hommes et de femmes d'exception, militants et scientifiques, qui ont contribué à la pérenniser, tels Jean Dalsace, Marie-André Lagroua Weill-Hallé, Albert Netter et Pierre Mauvais-Jarvis et leurs écoles respectives ou encore Max Jayle. L'auteur présente aussi le contenu de la gynécologie médicale et son histoire chaotique, régulièrement menacée par différents courants médicaux contestant son autonomie. Après sa suppression en 1984, elle a été restaurée en 2003, grâce à une mobilisation nationale de femmes et d'hommes. Enfin l'auteur décrivant la représentation des maladies des femmes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, aborde aussi , de manière critique, la perception actuelle de la gynécologie médicale, relayée par des féministes et des sociologues, comme étant trop centrée sur la vie reproductive des femmes, qui entraînerait une surmédicalisation du corps des femmes.