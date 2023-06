Des femmes en quête de Dieu. Découverte des mères du désert

Si l'on connaît les Pères du désert, sait-on qu'il existe aussi trois Mères du désert, Amma Théodora, Amma Sara et Amma Synclétique, dont on peut toujours lire les apophtegmes ? Cette minorité témoigne à sa manière d'une forme de "virilité" spirituelle à redécouvrir et à appréhender dans la culture de son temps. D'autres figures se retrouvent aussi dans les sources hagiographiques, comme Marie l'Egyptienne ou Pélagie. Mais si la montée en puissance du cénobitisme féminin (en Egypte, Cappadoce ou Palestine) s'accompagne d'une "patriarcalisation des structures" , de nouvelles formes de ce type d'expressions spirituelles vont apparaître au Moyen Age avec les béguines, proches de la mystique rhénane. A l'heure où la vie monastique, tout particulièrement féminine, est en difficulté, où le féminisme s'approfondit et où le modèle patriarcal est remis en question, ces courants spirituels peuvent être source d'inspiration pour aujourd'hui.