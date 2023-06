Le Rosaire - Les 20 Mystères revisités. Version 2023, Edition 2023

La meilleure introduction à la prière du Rosaire Avec un langage imagé, enthousiaste, précis, Mgr Laurentin introduit de manière pédagogique et passionnée à la prière du Rosaire. Il détaille en amoureux de Marie chacun des Mystères, mettant son érudition et ses travaux de théologie mariale à la portée de tous. Cet ouvrage, véritable invitation pour découvrir et plonger dans la prière. Expert au Concile Vatican II, membre de l'Académie pontificale de théologie, exégète et historien, Mgr René Laurentin (1917-2017) fur un théologien de référence en mariologie. Ses analyses les plus pointues portant sur les apparitions mariales qui ont jalonné tout le XXe siècle, dont celles de Medjugorje, font autorité dans le monde entier. Préface de Mgr Michel Dubost