Bureau Fédéral de la Magie Tome 7 : Furie animale

Moi qui croyais avoir enfin droit à un peu de tranquillité et à mon happy end avec Sawyer... Raté ! Mon petit ami se transforme en renard, comme ça, sans prévenir, et pas au meilleur moment, en plus... En quoi est-ce un problème dans mon monde ? Euh... Sawyer est un humain, tout ce qu'il y a de plus normal. En plus, il est bloqué dans sa forme animale. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut que je cache ma relation - avec un humain, pas avec un renard, ils seraient capables d'adorer - à ma famille qui a tendance à fourrer son nez partout. Sinon, on ne fera pas de vieux os, Sawyer et moi. Sans exagérer. Mais un malheur n'arrive jamais seul : un autre habitant de Chipping Cheddar se transforme en animal. Chronique d'une catastrophe annoncée ?