MHF Lecture compréhension CE2 - L'enfant-dragon la première flamme x5 - PCF

Un roman d'aventures étudié avec la MHF Lecture-Compréhension ! 3 oeuvres à utiliser avec MHF Lecture-compréhension, en collectif, en petit groupe et individuellement. > Des oeuvres authentiques de la littérature de jeunesse, proches des intérêts des élèves. - Un roman d'aventure : L'enfant dragon, la première flamme - Un album : Rebelle au bois charmant - Un roman policier : Mystère et chocolat Ervaël et Léna vivent dans le monde d'Organd. Un royaume où humains et dragons se livrent une bataille sans merci depuis des siècles. Si Léna fait partie du clan des chasseurs de dragons, Ervaël, lui est fasciné par ces créatures extraordinaires... Et si le monde tel qu'ils le connaissent pouvait changer ?