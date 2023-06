Neuvaine à Saints Louis et Zélie Martin

Dans l'histoire des saints, Louis et Zélie Martin sont les premiers époux à avoir été canonisés ensemble le 18 mars 2015. Leur sainteté s'est formée au quotidien , ils l'ont vécue dans une fidélité et une persévérance héroïque l'un avec l'autre et l'un par l'autre en mettant Dieu à la première place dans leur vie. Cette neuvaine se propose de nous faire entrer dans leur famille et de recourir à leur intercession afin que nous aussi, à leur école, nous puissions donner de plus en plus de place à Dieu dans notre vie. Que saints Louis et Zélie Martin nous inspirent de faire cette neuvaine avec zèle pour nous permettre de faire une plus grande place à Dieu dans notre famille et dans notre vie ! Cette neuvaine est portée par le sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon. C'est à Alençon (Orne) que les saints époux Martin ont vécu, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les dix-neuf années de leur vie conjugale.