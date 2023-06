Le guide des champignons comestibles et toxiques. Eviter les confusions

Chaque espèce est présentée par de splendides clichés, l'auteur décrit les critères de reconnaissance, et surtout, il détaille les risques de confusion possibles avec des espèces toxiques. Ces dernières sont également présentées et illustrées. Avec ses clés d'identification et ses illustrations très précises, cet ouvrage est également un guide recommandé pour débuter l'étude des champignons, qui permet de se familiariser avec les différents groupes morphologiques, la terminologie des mycologues et la reconnaissance des principales espèces.