Comment bien pratiquer une lecture d'âme. Manuel pratique pour développer votre intelligence intuitive

Une méthode inédite pour accéder à la lecture d'âmes, aux vies antérieures, et aux annales akashiques ! La lecture d'âme est une pratique médiumnique dont les origines remontent à l'Inde et les écrits fondamentaux de la religion Indouiste (annales akashiques). Ces textes expliquent que toutes les informations du monde seraient regroupées dans un grand dictionnaire, rassemblant toutes les informations de la nature de l'humanité et des univers, passées, présentes, et à venir. Accéder à ces informations devient possible aujourd'hui, avec une nouvelle approche, simple, les loin des dogmes anciens éprouvés par le temps, selon des rituels dépassés à présent. Il est donc possible au travers d'une méthode inédite propre aux nouveaux paradigmes de notre société de trouver notre cheminement de vie, notre mission d'incarnation. Comment lire en son âme et l'âme d'une personne, révèle en nous le pouvoir créateur qui gouverne les consciences incarnées sur cette terre. C'est ce que Christophe Jacob, médium, vous livre avec humilité et simplicité dans cet ouvrage d'évolution des âmes en reliance.