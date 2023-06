Mes premières petites chansons de petites bêtes. Sonore à toucher

Des comptines à écouter et à toucher ! Avec ses puces sonores musicales et ses matières à toucher, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique et éveille ses sens en touchant des matières variées. Retrouve l'incontournable " Coccinelle demoiselle " et ses jolis points noirs. Découvre les piquants pointus d'un " Hérisson tout hérissé " ! Suis " Petit escargot " sous une pluie de paillettes. Caresse " L'araignée Gipsy " et admire une " Sauterelle " scintillante. Les illustrations de Mister Iwi, adaptées aux tout-petits, accompagnent ce voyage musical et sensoriel.