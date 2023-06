Papi est un super menteur Tome 6 : Super gladiateur

Papi est un sacré farceur ! Tantôt chevalier, tantôt grognard de Napoléon, tantôt poilu dans les tranchées, il raconte l'Histoire à ses petits-enfants comme s'il avait traversé les époques. Cette fois, c'est parti pour la lune ! Papi apprend à ses petits enfants qu'il a vécu au temps de l'empire romain et qu'il a même été gladiateur ! Il en profite pour évoquer le monde romain, la longue histoire de la Rome Antique et notamment Rémus et Romulus... Si papi a été gladiateur c'est par accident, lui qui était mosaïste s'est perdu dans les travées du Colisée le jour de l'inauguration et a été confondu avec un gladiateur alors que, poussé par la curiosité, il enfilait un costume de retiaire. Voilà papi forcé à combattre dans l'arène les plus valeureux gladiateurs de l'empire sous les yeux de l'empereur Titus et d'une foule de plusieurs milliers de personnes. Comment papi va-t'il s'en sortir ?