A ce jour, plus d'un million d'espèces d'insectes ont été décrites, et il est probable qu'au moins 5 à 8 millions d'autres espèces attendent un nom dans les coulisses. On les trouve sur tous les continents, du désert du Sahara aux terres gelées de l'Antarctique ; dans les grottes, sous la terre, à l'intérieur des plantes, des autres insectes et des vertébrés, dans les rivières... et dans nos maisons. Cet ouvrage explore le monde extraordinaire des insectes. Il analyse l'évolution, la taxonomie et le développement des insectes, et décrit leur comportement, leur mode de vie et les interactions qu'ils entretiennent avec d'autres insectes et d'autres animaux. Comme le montre Simon Leather, les insectes sont le socle sur lequel repose la civilisation humaine. Bien qu'ils puissent être considérés comme des ravageurs de nos plantes cultivées, ils sont également très utiles pour la pollinisation de nos plantes à fleurs et constituent un lien inestimable dans tous les écosystèmes terrestres. Face aux défis posés par le changement climatique et les pesticides, il n'a jamais été aussi important de comprendre ces créatures si souvent décriées.