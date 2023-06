Un recueil inédit en langue anglaise, qui met à l'honneur les femmes et la poésie. Ce recueil présente un choix éclectique de textes de six poétesses anglo-saxonnes qui ont écrit entre le XIXe et le milieu du XXe siècle. Ils se distinguent par leur ton, leur rythme, leur partis pris formels, leur couleur. Elles sont trois Britanniques (les soeurs Brontë) et trois Américaines (Dickinson, Stein et St. Vincent Millay).