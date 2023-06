Georges Feydeau (1862-1921) s'est tôt imposé sur les scènes comiques en s'emparant d'un genre théâtral alors chéri du public et peu estimé des lettrés, le vaudeville. Il l'a perfectionné et lui a donné ses lettres de noblesse, au point d'en devenir le maître incontesté, dont les pièces n'ont cessé d'être jouées et applaudies. L'auteur de La Dame de chez Maxim, souvent remarqué pour son élégance et son apparente nonchalance, est en réalité un homme empli de paradoxes : le mondain qui hante les soirées parisiennes s'avère réservé et solitaire, tandis que derrière l'image de l'amuseur lève-tard et tout à ses collections d'objets d'art se cache un dramaturge inquiet, travailleur, exigeant et passionné. Pour exprimer ses contradictions et ses tourments, Feydeau choisit le rire, et poursuit sans relâche une double ambition : déclencher l'hilarité et susciter la réflexion.