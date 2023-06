L'initiation chrétienne, quel avenir ? Les cinquantes ans de l'Ordo initiationis chistianae adultorum

Lors du concile Vatican II, les Pères conciliaires ont demandé la restauration du catéchuménat en plusieurs étapes et la révision du rite du baptême des adultes et ceci fut réalisé avec l'Ordo initiationis christianae adultorum (OICA) promulgué par Paul VI le 6 janvier 1972. Ce nouveau rituel a un caractère inédit, car il met en oeuvre des pratiques liturgiques bien éprouvées mais disparues depuis la fin de l'Antiquité. Il a progressivement été adapté dans les différentes langues et cultures propres aux Eglises locales. Ces adaptations ont induit des mises en oeuvre diversifi ées selon les pays. De plus, depuis 1977, l'Eglise catholique considère le catéchuménat comme inspirateur de la catéchèse. L'OICA est ainsi devenu une référence catéchétique car on demande aujourd'hui à la catéchèse d'intensifier sa conversion missionnaire. Les 50 ans de l'OICA étaient donc l'occasion de reprendre et d'approfondir la réflexion sur ce rituel et sur le processus d'initiation chrétienne. Ce que firent les Assises internationales du catéchuménat organisées du 5 au 7 mai 2022 par l'Institut supérieur de pastorale catéchétique (ISPC) à l'Institut Catholique de Paris. Ces Assises internationales se situent dans le cadre d'un projet de recherche sur le catéchuménat lancé par l'ISPC en 2010 avec les IIe Assises internationales du catéchuménat. Cet ouvrage rassemble l'ensemble des interventions de conférenciers venus des Etats-Unis et d'Europe proposées à l'occasion de ces Assises francophones du catéchuménat.