La place du numérique dans la transition énergétique

Quelle place pour le numérique dans la transition énergétique ? Ce sujet est au coeur des débats autour de la transition énergétique. Le développement du numérique est nécessaire et incontournable pour atteindre les objectifs très ambitieux de réduction des Gaz à effet de serre. Mais son impact est loin d'être neutre. Comment alors quantifier cet impact ? Quelles sont les possibilités pour le développement d'un numérique responsable ? Quels futurs sont possibles ? Le congrès OSE, dont la 22e édition s'est tenue le 29 septembre 2022, est l'un des aboutissements de ces réflexions. Il a été organisé par les étudiants du Mastère Spécialisé© OSE (Optimisation des Systèmes Energétiques) du Centre de Mathématiques Appliquées de Mines Paris - PSL, en partenariat avec GRTGAZ et la Chaire Modélisation Prospective au service du développement durable ; soutenu par Data4, Deepki, Enedis, Huawei et Schneider Electric. Les conférenciers et invités des tables rondes sont des experts et représentants d'industries et d'institutions à même d'apporter une contribution inédite et pertinente aux nombreuses questions soulevées par le rôle du numérique dans la transition énergétique. Les présentations des différents acteurs institutionnels et industriels se sont articulées autour de deux tables rondes. Après un panorama général de George Kamiya de l'AIE, la notion de transition énergétique numérique et moderne a été abordée par différents intervenants (ADEME, Schneider Electric, The Shift Project, Engie Impact et Ericsson). Ensuite, le thème des technologies au service de la transition est évoqué à travers les data centers, le traitement de données ou la gestion des énergies renouvelables (Data4, Deepki, Enedis, Grtgaz, Mines Paris-PSL, Engie Digital et Huawei). Ces présentations techniques ont été suivies d'une ouverture sur les opportunités risques et conséquences du numérique par des interventions de l'IPFEN et BPI France pour clôturer cette journée.