La tombe du pharaon

C'est super d'apprendre des choses sur l'Egypte ancienne, mais si en plus tu dois voyager dans le temps et résoudre plein d'énigmes, c'est encore mieux ! Ce livre est rempli de pyramides, de labyrinthes où l'on peut se perdre et de passages sombres où rien n'est ce qu'il semble être. Tu devras chercher minutieusement des trésors, déchiffrer des hiéroglyphes et utiliser tes meilleurs atouts : intelligence, logique et raisonnement. Grâce à eux, tu pourras surmonter tous les obstacles et marquer des points pour chaque indice... Si tu en obtiens plus de 100, tu auras le diplôme du pharaon Ramsès !