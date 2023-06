Les nouveaux visages de la guerre

Le XXIe siècle est celui du choc des puissances. Les Arméniens du Haut-Karabakh ont été arrachés à leur mère patrie par la force des armes tandis que 100 ? 000 Ukrainiens sont morts dans les tranchées et sous les bombes en Europe même. Le rêve d'un monde pacifié a volé en éclat et la justice s'efface devant la réalité des rapports de force. Seul l'équilibre de la terreur empêche la Troisième Guerre mondiale d'éclater. Les villes d'Europe et de Russie seraient aujourd'hui en flammes si les gigantesques sous-marins nucléaires russes, français ou américains ne détenaient au fond des abysses une force nucléaire apocalyptique dissuasive. Mais la guerre s'est également étendue aux nouveaux espaces virtuels, cognitifs ou économiques. Il a suffi d'une poignée d'opérateurs russes en guerre de l'information pour réduire à néant dix ans de sacrifices humains et financiers de l'armée française au Mali. Sur le plan des idées et des valeurs, la Chine totalitaire oppose désormais avec un succès croissant l'harmonie et le développement économique au modèle démocratique, présenté comme déclinant et inefficace. Si sanctions et pressions économiques opposent de plus en plus durement régimes autoritaires et démocraties, la compétition fait également rage entre alliés. Washington use de tous les moyens pour briser la concurrence des entreprises européenne tandis que l'Allemagne sacrifie sans états d'âme ses partenaires sur l'autel de ses intérêts nationaux industriels. Le nouveau monde multipolaire est celui de la compétition globale et des conflictualités systémiques. Ce livre donne les clefs pour le comprendre.