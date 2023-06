Le repaire des vampires Tome 1 : Rencontre mortelle

Sortez les crocs et entrez dans le repaire des vampires. Direction le soixante-sixième étage ! A minuit, les dés seront jetés. En tant qu'héritière d'une grande fortune, ma vie aurait dû se résumer à siroter des mojitos à la fraise et conduire des voiturettes de golf, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est à ça qu'elle se résumait avant que je décide de tracer ma propre route. Résolue à échapper aux jeux frivoles de mes semblables, j'ai fui le domaine familial à vingt et un ans. Trouver un pseudonyme : check. Un endroit où dormir : euh... presque check ? Un boulot : ne parlons pas de sujets qui fâchent... En quelques jours, j'ai supporté plus de choses que je ne m'en pensais capable... mais ce n'était que le début des ennuis ! Ma ville est un échiquier géant. Et les joueurs ? Des êtres surnaturels (des foutus vampires ! ), en particulier un prince autoritaire dont l'attention pourrait me mener à ma perte. Je dois désormais participer à leur jeu mortel, si je veux pouvoir protéger ma grand-mère et ma meilleure amie.