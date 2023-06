Pumpkin Scissors Tome 22

La conversation du sous-lieutenant Marvin et du caporal Oland bouleverse tous ceux qui les écoutent : terroristes et victimes, nobles et laissés-pour-compte, hommes et femmes. Malgré ce débordement d'émotions, il ne faut pas oublier que la diffusion de cet échange fait partie d'une opération élaborée par le service du renseignement pour détourner l'attention des soldats de l'Anti-Arès présents dans la tour du langage. Les Claymore One se tiennent donc prêtes à intervenir à la première occasion... De son côté, l'ennemi considère sa mission accomplie et attend désormais l'heure de la mort. Mais il compte bien utiliser son dernier souffle pour rugir une dernière fois, poussé par l'Iiklil al akrab, la tête du scorpion...