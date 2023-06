Pocahontas. L'histoire du film

Toute l'histoire du film Pocahontas dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Au sein de sa tribu, Pocahontas vit en harmonie avec la nature. Mais l'arrivée d'un bateau vient bouleverser cet équilibre. A son bord, des hommes, menés par le cupide gouverneur Ratcliffe, veulent piller la terre à la recherche d'or. La guerre semble inévitable ! Pourtant, même si tout les oppose, la rencontre entre le capitaine John Smith et Pocahontas pourrait être le premier pas vers la paix...