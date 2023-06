Doctor Strange : Triomphe & Tourment. Edition collector

Le monde pense que le Docteur Strange est mort... et cela risque d'être bientôt vrai, car Dormammu veut voler son corps ! L'aide de Cléa et Topaze ne sera pas de trop. Les Nouveaux Défenseurs font leur apparition, Strange prend un nouvel apprenti, et le Baron Mordo attaque. Mais aussi : plongé en Enfer, le Maître des Arts Mystiques doit s'allier à un autre "médecin" : le Docteur Fatalis ! Pour fêter les soixante ans de carrière de Stephen Strange, nous vous proposons cet album articulé autour du superbe récit Triumph & Torment illustré par Mike Mignola, le créateur de Hellboy. Les connaisseurs se rueront sur cet album, particulièrement attirés par les numéros 1 à 13 de la série Doctor Strange de 1988, puisque seulement quatre d'entre eux ont été publiés en France !