Les femmes, actrices de l'Histoire. France, de 1789 à nos jours, 3e édition

Près de deux siècles et demi séparent les emblématiques Olympe de Gouges, guillotinée pour s'être prise pour un homme d'Etat et Ségolène Royal, première candidate présidentiable. Dans ce long temps, les femmes se sont peu à peu dégagées des rôles et statuts que leur assignait le genre, au nom de leur nature. En suivant cette marche vers une égalité des sexes, jamais atteinte, ce livre rend aux femmes leur mémoire et aux hommes le passé féminin. Il s'attache à décrire la réalité quotidienne, qui a évolué sous l'effet conjugué des révolutions politiques et économiques, des guerres mais aussi des combats féministes. En retraçant la présence des femmes ou leur absence sur le devant de la scène, de la Révolution française à nos jours, il dessine une chronologie spécifique aux rapports des sexes. Il découvre ainsi les femmes, actrices de l'Histoire et confirme qu'une histoire sans les femmes n'est plus possible.