Guide du routard de l'Alternant

Fondé sur l'alliance de l'apprentissage théorique et la mise en pratique, l'alternance est un système de formation qui séduit de plus en plus de jeunes qui cherchent à établir des bases solides pour leur projet professionnel. Ce guide synthétise les droits et devoirs des alternants et de leur employeur, souligne les avantages de cette formation (que l'on peut effectuer en France ou à l'étranger) et présente les acteurs qui oeuvrent aux côtés des jeunes salariés. Quand au carnet d'adresses de ce guide, organisé par départements, trouvez l'organisme d'accueil (CFA, lycées professionnels, universités, écoles spécialisées...) qui vous accompagnera dans votre parcours professionnalisant.