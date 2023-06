The New Warriors. Intégrale Tome 1, 1990-1991

Le jeune Night Fighter veut venger la mort de ses parents en luttant contre le crime. Problème : il a l'argent et la volonté, mais pas de pouvoirs. Il décide alors de réunir les jeunes héros les plus puissants du moment pour créer une nouvelle équipe. Voici les New Warriors composés de Nova, Namorita, Firestar, Marvel Boy et Speedball. Une nouvelle génération de héros dans les années 90 ! Nouvelle collection d'INTEGRALES pour une équipe très appréciée des fans ! Il faut dire que le ton drôle et ultramoderne des scénarios de Fabian Nicieza (X-Men) et les dessins d'un nouveau venu qui faisait déjà des étincelles, Mark Bagley (Ultimate Spider-Man), font de cette série un incontournable !