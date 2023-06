Les libres panseurs, c'est un essai romancé, un roman essayé, fruit d'une gestation qui a duré dix longues années. Le livre et l'écrivaine se portent bien, je vous remercie. Si nous en sommes là, c'est qu'un éditeur a trouvé ma prose impri-aimable ! Des jeux de mots, des maux de "je" , tout ou presque y passe : des sexagénaires à la douance, des consultations enlevées sur lit de Lyme ou de Coronavirus, de l'homéo-pratique à la diète-éthique ; quelques repas de famille ou entre amis au gré des saisons... Deux lignes directrices : "Non à la pensée unique ; ensemble, on est plus forts ! " et "Pour mieux appendre et comprendre, utilisez l'humour avec largesse et générosité ! " . Installez-vous confortablement, détachez vos cheveux, tombez la chemise et si on vous dérange, répondez : "J'peux pas, j'ai lecture ! " . Quant à moi, je retourne penser et panser encore... Médecin généraliste, homéopathe, acuponcteur et micro-nutritionniste, le docteur Ghislaine Nicola- Deloffre a fait ses études à la Faculté Libre de Médecine de Lille. Exerçant en semi-rural depuis 35 ans, elle nous fait découvrir à travers une écriture décalée sa conviction : chacun se nourrit de ce que l'autre peut lui apporter.